Новые данные о смартфоне Samsung Galaxy A8+ (2018)

12 декабря 2017, 11:15

Один из пользователей в Бангладеш опубликовал некоторые новые подробности касательно смартфона Samsung Galaxy A8+ (2018), который пока что не был представлен официально.

Как ожидается, Samsung Galaxy A8 и A8+ (2018) будут первыми смартфонами Galaxy, укомплектованными двойными фронтальными камерами с модулями 16Мп и 8Мп. Основная камера будет 16Мп.Под основной камерой будет реализован сканер отпечатков пальцев.В качестве аппаратной платформы обещан 8-ядерный процессор Exynos 7885. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ. Для последней, кстати говоря, предусмотрена возможность расширения за счет карт miсroSDКорпус аппарата защищен по стандарту IP68.Емкость аккумулятора – 3500 мАч.В продажу новинка изначально появится именно в Бангладеш. Стоимость - $600.