Бюджетный смартфон Samsung Galaxy J2 Pro (2018) представлен официально

11 января 2018, 11:45

На территории Вьетнама компания Samsung анонсировала свой новый бюджетный смартфон - Galaxy J2 Pro «2018».



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный процессор на 1,4 ГГц. Объем оперативной памяти – 1,5 ГБ, а встроенной пользовательской – 16 ГБ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 256 ГБ максимум.

Диагональ дисплея – 5 дюймов, а его разрешение – 540х960 точек.Емкость аккумулятора – 2600 мАч.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, отмечены Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 4.2.Габариты новинки - 143,8 x 72,3 x 8,4 мм, а вес — 153 грамма.Работает аппарат под управлением Android 7.0.В продаже новинка появится в нескольких цветовых решениях корпуса – черном, голубом и «золоте». Стоимость - $145.