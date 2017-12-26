Подробности о смартфоне Samsung Galaxy J2 (2018)

26 декабря 2017, 11:45

Профильный немецкий ресурс WinFuture поделился рендерным фото, а также некоторыми спецификациями смартфона Samsung Galaxy J2 (2018), который пока что не был представлен официально.



Так, грядущая новинка получит пластиковый корпус.

В основе – 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425, тактовая частота которого 1,4 ГГц. Кроме того, в этой «связке» окажется 1,5 ГБ оперативной памяти, а также 16 ГБ встроенной с возможностью расширения за счет карт microSD.Диагональ дисплея 5 дюймов, а его разрешение – 540х960 точек.Основная камера – 8Мп, а фронтальная – 5Мп.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, известно о LTE, Wi-Fi (802.11n) и Bluetooth 4.2, а также поддержке dual-SIM.Емкость аккумулятора – 2600 мАч.Работает терминал под управлением Android 7.1.1.