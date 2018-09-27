Samsung представляет Galaxy J2 Core - смартфон начального уровня

27 сентября 2018, 10:45

Samsung анонсировала свой первый смартфон с операционной системой Android Go – Galaxy J2 Core, – который по доступной цене обеспечивает пользователя самыми существенными возможностями смартфона.

Для украинских покупателей Samsung Galaxy J2 Core будет доступен по цене 2999 грн в двух цветах корпуса – черном и золотом.

"В Samsung мы стремимся соответствовать потребностям наших клиентов, поэтому даем им вдохновляющие технологии и ведущие инновации во всех устройствах любой категории, – заявил Джунхо Парк, вице-президент по глобальному планированию и департамента мобильных коммуникаций Samsung Electronics. – Galaxy J2 Core предлагает более умный и простой опыт пользования с улучшенной батареей, памятью и производительностью, что имеет особое значение для тех, кто выбирает свой первый смартфон".

Galaxy J2 Core на Android Go представляет улучшенную производительность среди смартфонов начального уровня, в частности долговечный аккумулятор, объемную память, скоростной и мощный процессор.

Быстрее и продуктивнее: благодаря операционной системе Android Oreo (Go edition) Galaxy J2 Core демонстрирует большую скорость передачи данных по сравнению с предыдущими моделями, которые были разработаны под Android Oreo (Go edition), и имеет оптимизированное управление использованием данных для легкого управления информацией. Это позволяет не волноваться по поводу превышения лимитов.

Больше возможностей для хранения данных в телефоне: Galaxy J2 Core оборудован мощной и более вместительной памятью. Смартфон работает на Android Oreo (Go edition), имеющий меньшее количество установленных приложений, которые используют меньше места в памяти, Это освобождает в 1,5 раза больше доступных объемов памяти по сравнению с предыдущими моделями.

Батарея на целый день: с батареей 2600 mAh и оптимизированными приложениями пользователи могут наслаждаться длительной мощностью смартфона с утра до ночи.

Galaxy J2 Core создан, чтобы улучшить мультимедийный опыт пользования смартфонами, сохраняя при этом традиционный вид гаджетов Samsung Galaxy. Galaxy J2 Core имеет высококачественный 5-дюймовый QHD-дисплей с разрешением 540 x 960, что обеспечивает яркие и потрясающие изображения. Кроме того, благодаря функции хранения данных Ultra Data Sense, Galaxy J2 Core предоставляет возможности эффективного использования данных, позволяет осуществлять потоковую передачу и просматривать свой любимый контент в Интернете, не беспокоясь о превышении лимита данных.

Galaxy J2 Core оснащен двумя камерами: 8-мегапиксельной камерой со вспышкой на задней панели и 5-мегапиксельной – на передней панели. Обе камеры имеют диафрагму F2.2 для улучшенной широкоугольной съемки, а также такие функции, как режим "Красота", для того, чтобы пользователи могли делать лучшие портретные фото и селфи.