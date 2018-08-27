Galaxy J2 Core – самый дешевый смартфон Samsung представлен официально

27 августа 2018, 12:45

Южнокорейская Samsung "отметилась" анонсом своего нового смартфона - Galaxy J2 Core.



Новинка позиционируется в роли самого доступного смартфона южнокорейского гиганта.

Работает терминал под управлением Android Go.В основе – 4-ядерный процессор Exynos 7570, тактовая частота которого 1,4 ГГц. Объем оперативной памяти – 1 ГБ, а встроенной пользовательской – 8 ГБ. Последнюю пользователь может расширить при помощи карты памяти microSD. Емкость аккумулятора – 2600 мАч.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, "под капотом" поддержка dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, GPS, есть FM-радио и 3,5-мм разъём для наушников.Изначально новинка будет доступна в золотистом цветовом решении корпуса.Продажи J2 Core уже стартовали. Смартфон доступен в Индии и Малайзии.