Состоялся анонс чипсета Samsung Exynos 7872

18 января 2018, 13:15

Южнокорейская Samsung на официальном уровне представила свой новый мобильный процессор - Exynos 5 Series 7872.

Новинка ориентирована на использование в смартфонах и фаблетах среднего ценового дивизиона.Данное решение южнокорейского гиганта создано на основе 14-нм техпроцесса. В состав чипа вошли дуэт ARM Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и квартет ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,6 ГГц. Графика «на борту» Mali-G71 MP1.Отдельно отмечена возможность поддерживать экраны с разрешением 1200х1920 точек.Новый чип Samsung позволяет использовать ОЗУ LPDDR3, а также ПЗУ eMMC 5.1.Отдельно отмечена поддержка Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 5.0, спутниковых систем позиционирования GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo.