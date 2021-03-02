Samsung проектирует процессор Exynos для 5G-смартфонов среднего уровня

2 марта 2021, 12:45

Интернет-источники сообщают о том, что южнокорейский гигант Samsung работает над новым процессором Exynos для мобильных устройств: проектируемое изделие в настоящее время фигурирует под шифром S5E5515.



Характеристики чипа пока, к сожалению, не раскрываются. Но известно, что решение будет ориентировано на смартфоны среднего уровня. По всей видимости, в состав процессора войдёт модем с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G).

Актуальное семейство чипов Exynos выглядит следующим образом:



S5E3830 — Exynos 850;

S5E5515 — ?

S5E9630 — Exynos 980 (Galaxy A51 5G, A71 5G);

S5E9815 — Exynos 1080 (Vivo X60);

S5E9820 — Exynos 9820 (Galaxy S10);

S5E9830 — Exynos 990 (Galaxy S20, Galaxy Note 20);

S5E9840 — Exynos 2100 (Galaxy S21).



Таким образом, будущий процессор может занять промежуточное положение между Exynos 850 и Exynos 980. Утверждается, что разработка изделия продлится ещё не один месяц. Первые смартфоны на его основе могут дебютировать к концу нынешнего года.

Между тем в июне, как ожидается, Samsung проведёт презентацию, посвящённую мобильным процессорам Exynos с производительной графикой AMD. Одним из первых устройств на этой платформе может стать ноутбук под управлением Windows 10. Анонс портативного компьютера состоится до конца 2021-го.

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