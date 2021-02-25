Чип Samsung Exynos с графикой AMD до конца года дебютирует в составе ноутбука

25 февраля 2021, 10:15

Буквально на днях появилась информация, что в июне компания Samsung проведёт презентацию, посвящённую мобильным процессорам Exynos с производительной графикой AMD.

И вот теперь обнародованы новые данные на эту тему.



Утверждается, что первым изделием в новом семействе станет Exynos 2200. Технические характеристики этого чипа, к сожалению, пока не раскрываются.



Зато сообщается, что процессор дебютирует в коммерческом продукте уже до конца нынешнего года. Причём этим устройством станет не смартфон, а портативный компьютер.



Говорится, в частности, что Exynos 2200 станет «сердцем» ноутбука под управлением операционной системы Windows 10. Вычислительная платформа этого лэптопа предусматривает использование ядер с архитектурой ARM.



Пока не ясно, собирается ли Samsung выпускать в нынешнем году смартфон, оборудованный чипом Exynos с графикой AMD. Есть вероятность, что, помимо решения Exynos 2200, будут анонсированы и другие представители нового семейства, рассчитанные на устройства разных категорий.

Кстати, ранее уже ходили слухи, что Samsung проектирует процессоры Exynos для персональных компьютеров. Такие изделия должны стать ответом на Apple M1.

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