28 августа 2019, 10:15

Samsung Galaxy M30s – технические характеристики и дата анонса

Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили достаточно подробные технические характеристики смартфона Galaxy M30s, который пока что не был представлен официально.

Так, в основе новинки окажется 8-ядерный чип Exynos 9610.

Емкость аккумулятора – 6000 мАч.

Основная камера окажется тройной. Ключевой сенсор – 48Мп. Фронтальная камера будет 16Мп.
 
В продаже новинка должна появиться как минимум в двух версиях – с 4 ГБ оперативной памяти и с 6 ГБ. Объем встроенной пользовательской составит 64 ГБ и 128 ГБ.

Диагональ дисплея – 6,4 дюйма, а его разрешение – Full HD+.

Отдельно отмечены адаптеры  Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, есть порт USB Type-C.

В качестве программной платформы обещана Android 9 Pie, которую дополнят интерфейсом One UI.

Анонс новинки намечен на сентябрь, однако более точных данных пока нет.
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