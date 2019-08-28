Samsung Galaxy M30s – технические характеристики и дата анонса

Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили достаточно подробные технические характеристики смартфона Galaxy M30s, который пока что не был представлен официально.
Так, в основе новинки окажется 8-ядерный чип Exynos 9610.
Емкость аккумулятора – 6000 мАч.
Основная камера окажется тройной. Ключевой сенсор – 48Мп. Фронтальная камера будет 16Мп.
В продаже новинка должна появиться как минимум в двух версиях – с 4 ГБ оперативной памяти и с 6 ГБ. Объем встроенной пользовательской составит 64 ГБ и 128 ГБ.
Диагональ дисплея – 6,4 дюйма, а его разрешение – Full HD+.
Отдельно отмечены адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, есть порт USB Type-C.
В качестве программной платформы обещана Android 9 Pie, которую дополнят интерфейсом One UI.
Анонс новинки намечен на сентябрь, однако более точных данных пока нет.