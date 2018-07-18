Планшет Samsung Galaxy Tab S4 – новые рендеры и подробные характеристики

18 июля 2018, 12:45

Авторитетный ресурс SamMobile опубликовал достаточно подробные технические характеристики, а также несколько так называемых рендерных фото планшета Galaxy Tab S4, который пока что не был представлен официально.



Судя по всему, грядущая новинка таки получит 10,5 – дюймовый дисплей. Разрешение экрана – 1600х2560 точек, соотношение сторон 16:10.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 835, тактовая частота которого до 2,45 ГГц. Графика в этой «связке» Adreno 540. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ. Возможность вставить карту памяти также предусмотрена.



Основная камера - 13Мп, а фронтальная – 8Мп. Последняя из отмеченных получит поддержку функции разблокировки устройства по лицу пользователя.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, отмечается Wi-Fi 802.11ac (2×2 MIMO) и Bluetooth 5 LE, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB 3.1 Type-C и аудиосистема AKG Audio.



Емкость аккумулятора – 7300 мАч.

Работать аппарат будет под управлением Android 8.1 Oreo.Анонс новинки состоится на IFA 2018 в Берлине.Об ориентировочной цене пока никакой информации не поступало.