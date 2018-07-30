Планшет Samsung Galaxy Tab A2 XL – названы характеристики

30 июля 2018, 13:45

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали некоторые технические характеристики планшета Samsung Galaxy Tab A2 XL, который пока что не был представлен официально.

Судя по всему, терминал получит экран на 10,5 дюйма. Разрешение его составит 1200х1920 точек.Основная камера новинки окажется 8Мп, а фронтальная – 5Мп.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, известно за Wi-Fi a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2. В качестве опции называют также LTE.В качестве аппаратной платформы «под капотом» Snapdragon 450. Он будет с 8-ядрами ARM Cortex-A53 на 1,8 ГГц. Графика в этой «связке» - Adreno 506. Объем оперативной памяти – 3 ГБ, а встроенной пользовательской – 32 ГБ. Последнюю можно будет расширить при помощи карт microSD. Емкость аккумулятора – 7300 мАч.В качестве программной платформы прогнозируют Android 8.1.Сроки анонса и релиза пока не приводятся.