Новый мощный планшет Samsung Galaxy Tab S4

2 августа 2018, 11:45

Samsung Electronics представила новый Samsung Galaxy Tab S4. Устройство можно заказать в магазинах партнеров с 2 по 9 августа и получить чехол-клавиатуру в подарок.

Планшет будет доступен в продаже в версии LTE (64 ГБ) в черном цвете c 10 августа. Рекомендованная розничная цена – 27 999 грн.



Планшет Galaxy Tab S4 разработан для тех, кто хочет успевать по максимуму где угодно: дома, в офисе, в дороге, на ходу. Galaxy Tab S4 позволяет работать больше, качественнее и на значительно высшем уровне. Планшет сочетает современный дизайн, увеличенный дисплей, четыре динамика и продвинутые развлекательные функции. Всё это делает Samsung Galaxy Tab S4 идеальным выбором для тех, кому нужно устройство с портативностью планшета и возможностями персонального компьютера.



Galaxy Tab S4 стал первым планшетом компании, в котором реализован встроенный интерфейс Samsung DeX. При подключении к клавиатуре Book Cover Keyboard (продаётся отдельно) или переходе из панели быстрого доступа Galaxy Tab S4 запускает Samsung DeX и даёт пользователям возможность переключиться с интерфейса Android на интерфейс стационарного компьютера. Samsung DeX позволяет открывать множество активных окон Android-приложений прямо на Galaxy Tab S4 и при необходимости менять их размер. В список программ в том числе входит пакет Microsoft Office. Для максимизации эффективности просто перенесите контент из одного приложения в другое с помощью сочетаний горячих клавиш на клавиатуре или специальных команд.



Samsung DeX совместим с внешними мониторами при помощи адаптера HDMI-USB-C (продаётся отдельно). В этом случае после подключения Galaxy Tab S4 может выполнять роль трекпада или скетчпада. А при необходимости Galaxy Tab S4 продолжит работу в виде полноценного Android-планшета и таким образом предоставит пользователю два экрана одновременно для выполнения любых задач. Это — одно из самых важных нововведений этого года.



Где бы вы ни находились — в офисе, дома или в дороге — Galaxy Tab S4 будет поддерживать работу благодаря ёмкому аккумулятору на 7300 мАч, который обеспечивает до 16 часов воспроизведения видео.1 Вдобавок, с помощью платформы безопасности мобильных устройств Samsung Knox, пользователи и компании смогут быть уверенными в надёжной защите важной информации на аппаратном уровне устройства. IT-менеджеры также могут адаптировать пользовательский интерфейс под нужды бизнеса.



Электронное перо Samsung S Pen включено в комплект Galaxy Tab S4 для удовлетворения любых потребностей. S Pen — отличный способ выразить свою креативность и коммуникабельность. Благодаря ему пользователи могут создавать заметки на ходу с помощью функции Screen-Off Memo, управлять навигацией приложений, переводить и систематизировать заметки через Samsung Notes, отправлять персонализированные сообщения через Samsung Live message.



Делать больше дел легче на подходящем экране. Даже самые занятые профессионалы рано или поздно находят минутку, чтобы расслабиться за игрой или фильмом. Теперь сделать это ещё проще, чем раньше. Экран Galaxy Tab S4 напоминает предыдущее поколение планшетов по размеру, однако получил более узкие рамки и 10,5-дюймовый Super AMOLED дисплей. Соотношение сторон составляет 16:10, тогда как разрешение в 2560 х 1600 пикселей обеспечивает плотность пикселей в 287 PPI (пикселей на дюйм). Всё это гарантирует яркую картинку и реалистичные визуальные эффекты. Что касается аудио, Galaxy Tab S4 получил четыре динамика от AKG с поддержкой технологии Dolby Atmos. С её помощью звук движется и буквально обтекает слушателя. Благодаря Dolby Atmos® планшет Galaxy Tab S4 воспроизводит чёткие диалоги и правильное звуковое поле, а также максимизирует громкость без искажений.

Galaxy Tab S4 получил новые и улучшенные возможности для управления подключенными девайсами. Samsung Flow помогает подключать устройства, а также передавать между ними файлы, задачи и уведомления. Приложение SmartThings2 на Galaxy Tab S4 упрощает контроль устройств умного дома прямо с планшета. Вдобавок Daily Board3 планшета позволяет видеть любимые фотографии и самую важную информацию по типу погоды, календаря и времени в удобном формате.