Подробности о смартфоне BlackBerry KEY2 LE

13 августа 2018, 11:15

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали некоторые технические характеристики о смартфоне BlackBerry KEY2 LE, который пока что не был представлен официально.

Судя по всему, BlackBerry KEY2 LE – это 4,5-дюймовый смартфон с дисплеем, разрешение которого 1800х1620 точек. Кроме того, у этого терминала окажется аппаратная QWERTY-клавиатура и двойная основная камера – 13Мп и 5Мп.В качестве аппаратной платформы «под капотом» будет 8-ядерный Snapdragon 636 + 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной пользовательской – 32/64 ГБ. Емкость аккумулятора 3000 мАч.Анонс новинки намечен на «ближайшее время». Однако более точная дата пока не известна.