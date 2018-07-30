BlackBerry готовит анонс смартфона KEY2 Lite

30 июля 2018, 9:45

На официальном сайте FCC (Федеральная комиссия связи США) «всплыла» информация о новом смартфоне BlackBerry, фигурирующем под именем KEY2 Lite.

Напомним, что презентация оригинальной версии «трубки» состоялась в прошлом месяце. В качестве аппаратной платформы новинка получила Snapdragon 660 + 6 ГБ оперативной памяти, 4,5-дюймовый дисплей с разрешением 1620 × 1080 точек и аппаратную QWERTY-клавиатуру. Основная камера – двойная – 12Мп, а фронтальная – 8Мп.



KEY2 Lite, судя по всему, получит чип Snapdragon 660, 4 ГБ «оперативки» и аккумулятор на 2900 мАч, тогда как у «оригинала» он на 3500 мАч.



В качестве программной платформы «под капотом» будет Android 8.1 Oreo.

Анонс новинки, скорее всего, состоится на IFA2018 в Берлине, в период с 31 августа по 5 сентября.В продаже терминал появится в нескольких цветовых решениях корпуса – красном, синем и др. О стоимости пока не уточняется.