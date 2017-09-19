Новый смартфон BlackBerry Krypton получит защиту корпуса IP67

19 сентября 2017, 9:15

FCC (Федеральная комиссия по связи США) сертифицировала пока еще никому не известный смартфон BlackBerry Krypton.

Производителем грядущей новинки окажется китайская корпорация TCL, обладающая для этого всеми правами.По слухам, этот аппарат получит сканер отпечатков пальцев, интегрированный в домашнюю кнопку, а разрешение дисплея окажется на уровне Full HD. В качестве аппаратной платформы «под капотом» предусмотрен Qualcomm Snapdragon 625 + 4 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 4000 мАч. Также отмечается защита корпуса по стандарту IP67.Другие спецификации, ровно как и ориентировочная дата анонса пока не известны.