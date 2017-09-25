В Сети появились фотографии смартфона BlackBerry Krypton

25 сентября 2017, 10:45

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали так называемые «живые» фото, не анонсированного на данный момент смартфона BlackBerry с кодовым именем Krypton.

Судя по фотографиям, тыльная панель «трубки» получит узор «под карбон». В левом углу сверху будет обустроен глазок основной камеры, недалеко от которого окажется светодиодная вспышка.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется чип Snapdragon 625 или Snapdragon 626. Речь о 8-ядерном решение. Графика – Adreno 506. Также называется сотовый модем X9 LTE.

Разрешение дисплея – 1080р; о диагонали точных данных нет.Объем оперативной памяти – 4ГБ.Емкость аккумулятора – 4000 мАч.На данный момент известно о том, что грядущая новинка уже прошла сертификацию Bluetooth SIG, Wi-Fi Alliance и FCC. Таким образом, до анонса терминала осталось совсем немного времени.