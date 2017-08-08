8 августа 2017, 11:15

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали, так называемые «живые» фото смартфона Google Pixel 2, который пока еще не был представлен официально.

Внешность грядущей новинки в определенной мере унаследована от предшественника.Кроме того, теперь в точности известно, что в этом терминале не окажется разъема 3,5 мм.По слухам, аппарат сохранит такую же диагональ экрана, какой она была у предшественника – 4,97 дюйма. Разрешение окажется на уровне Full HD. В качестве аппаратной платформы обещан чип Snapdragon 835 + 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной.Анонс новинки ориентирован на октябрь.