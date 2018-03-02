2 марта 2018, 11:45

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали так называемое «живое» фото смартфона OnePlus 6, которая пока что не была представлен официально.

Судя по всему, грядущая новинка получит экран с вырезом по типу iPhone X.Работать «трубка» будет под управлением Android 8.1 с оболочкой OxygenOS 5.1.0 поверх.Основная камера окажется двойной – все элементы ее будут расположены вертикально.Чуть ниже будет предусмотрена светодиодная вспышка, а еще немногим ниже – прямоугольный сканер отпечатков пальцев.На дисплее OnePlus6 отображается номер модели P7819. Кроме того, отмечается 6 ГБ оперативной памяти, а также 64 ГБ встроенной.