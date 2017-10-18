Опубликовано "живое" фото игрового смартфона Razer

18 октября 2017, 10:45

Сразу несколько авторитетных СМИ поделились так называемым «живым» фото первого игрового смартфона Razer, который пока что не был представлен официально.

Судя по всему, на этой иллюстрации один из инженерных семплов.Данное фото позволяет довольно неплохо изучить тыльную панель, на которой, в частности, заметна основная камера со вспышкой, логотип бренда плюс пара кнопок. Последние на одном из торцов.Razer уже сообщила о подготовке крупного анонса на 1 ноября, и эксперты полагают, что речь идет именно о презентации смартфона.По данным GFXBench, которые появились в Сети буквально на днях, этот аппарат Razer будет обладать 2К-дисплеем, 12Мп основной и 8Мп фронтальной камерами, а также 8 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. В качестве ОС прогнозируется Android 7.1.1.