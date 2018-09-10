Новая Nokia с пятерной основной камерой – первое фото

10 сентября 2018, 15:15

Сразу несколько авторитетных СМИ поделились так называемой «живой» фотографией смартфона Nokia с пятерной основной камерой.

На этом фото легко рассмотреть камеру с пятью объективами и вспышкой.По слухам, такую камеру может получить Nokia 10. Также этот смартфон будет с безрамочным дизайном, ТОПовым Qualcomm Snapdragon, 6 ГБ ОЗУ и пр. интересными «вещами». Кроме того, здесь может оказаться сканер отпечатков пальцев, интегрированный в экран.Стоимость новинки в рознице составит $990.О дате анонса терминала никакой информации нет.