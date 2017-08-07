"Живое" фото прототипа LG V30

7 августа 2017, 11:45

Сразу несколько СМИ поделились так называемым, «живым» фото работающего прототипа смартфона LG V30.

Если верить источникам, речь идет о тестовом аппарате с двойной камерой и сканером отпечатков пальцев.По разным данным, грядущая новинка должна лишиться ключевой особенности моделей данной линейки – вспомогательного дисплея. Вместо этого, терминал будет обладать дисплеем, занимающим фактически всю переднюю панель с новой «плавающей панелью», которая и должна предоставить быстрый доступ к шорткатам и оповещениям.