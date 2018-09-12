12 сентября 2018, 10:45

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали так называемое «живое» фото смартфона Nokia с пятерной основной камерой.

На этом снимке легко заметить камеру Zeiss с 5-ю объективами и светодиодной вспышкой. Объективы расположены в порядке, напоминающем барабан револьвера.По слухам, эта новинка производителя получит имя Nokia 9. Ее модельный номер – TA1094. Аппарат будет обладать безрамочным дизайном, 5.9-дюймовым OLED-экраном, разрешение которого QHD и чипом Qualcomm Snapdragon 845. Объем оперативной памяти – 6/8 ГБ. Кроме того, по слухам, эта новинка Nokia окажется первым смартфоном бренда с экранным сканером отпечатков пальцев.В продаже терминал появится по цене в районе $990. О датах анонса/релиза пока говорить преждевременно.