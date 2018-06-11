"Живые" фото смартфона Google Pixel 3 XL

11 июня 2018, 12:45

На XDA Developers «всплыли» так называемые «живые» фото смартфона Pixel 3 XL, который пока что не был представлен официально.

Эти снимки подтверждают ранее ходившие слухи о том, что грядущая новинка получит безрамочный дизайн с вырезом в стиле iPhone X.

Корпус окажется стеклянным. Кроме того, известно о двойной основной камере и сканере отпечатков пальцев, расположенном на тыльной панели.В качестве аппаратной платформы называется Snapdragon 845 + 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Кроме того, известно за 3,5-мм разъём для наушников и порт USB Type-C.