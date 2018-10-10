Состоялся официальный анонс смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL

10 октября 2018, 10:45

Компания Google на официальном уровне представила свои новые флагманские смартфоны - Pixel 3 и Pixel 3 XL.



Обе новинки обладают безрамочным дизайном.

Pixel 3 получился фактически полной копией смартфона Pixel 2 XL. У него 5,5-дюймовый OLED-дисплей, разрешение которого Full HD+. А вот у Pixel 3 XL уже 6,3-дюймовый экран с разрешением QHD+.



Фронтальные камеры двойные – 8Мп; основные – 12,2Мп.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» Snapdragon 845 + 4 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ.

Емкость аккумулятора у Pixel 3 – 2915 мАч, а у Pixel 3 XL – 3430 мАч. Отдельно отмечена поддержка быстрой зарядки аккумуляторов.



Корпуса «трубок» защищены по стандарту IP68, то есть, от проникновения внутрь пыли и воды.



Работают новинки под управлением Android 9.0 Pie.



Сжав корпус, пользователь может запустить голосовой помощник Google Ассистент, камеру и другие приложения.

Pixel 3 и Pixel 3 XL будут доступны в трех цветовых решениях корпуса – белом, черном, розовом. Стоимость – от $799.Компания уже начала принимать предварительные заявки. Официальный же релиз терминала намечен на 19 октября.