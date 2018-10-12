Смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL будут обновляться до 12-той версии Android

12 октября 2018, 11:45

После анонса Pixel 3 и Pixel 3 XL компания Google обновила страницу поддержки смартфонов, продлив период обязательного выхода обновлений для смартфонов Pixel.

До недавнего времени производители были обязаны обеспечивать крупные обновления Android в течение 2-х лет плюс ежемесячные обновления безопасности в течение трех лет.Теперь же Google увеличила срок для своих фирменных смартфонов – до 3-х лет.Таким образом, последнее обновление эти смартфоны получат в октябре 2021 года, и успеют обновиться до 12-той версии Android.