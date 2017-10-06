Представлены смартфоны Google Pixel 2 и Pixel 2 XL

6 октября 2017, 13:05

Помимо ряда других новинок, компания Google представила также свои новые флагманские смартфоны - Pixel 2 и Pixel 2 XL.



Обе новинки обладают сенсорной рамкой Active Edge, которая позволяет управлять терминалами при помощи сжатий, подобно тому, как это реализовано у HTC U11. Вторая интересная особенность – постоянная активность встроенного микрофона, который непрерывно отслеживает музыку вокруг, с тем, чтобы показать владельцу смартфона, какие композиции играют рядом с ним в конкретный момент.

Google Pixel 2 получил 5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD.А вот у Google Pixel 2 XL он уже 6-дюймовый с соотношением сторон 18:9. Его разрешение – 2880х1440 точек.Остальные спецификации аналогичны для обеих моделей. В основе - Qualcomm Snapdragon 835 + 4 ГБ оперативной памяти и 64 либо 128 ГБ встроенной. Слот для карт расширения памяти также предусмотрен.Емкость аккумулятора в Google Pixel 2 – 2700 мАч, а в Google Pixel 2 XL – 3520 мАч.Кроме того, корпуса «трубок» получили защиту от пыли и влаги IP67.Работают новинки под управлением Android 8.0.В продаже будут доступны несколько цветовых решений корпуса – синий, черный, а также белый.Стоимость Google Pixel 2 – от $649; Google Pixel 2 XL – от $849.На данный момент начался прием предварительных заказов.