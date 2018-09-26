OnePlus 6T "засветился" на "живых" фото

26 сентября 2018, 9:15

В Сети Weibo «всплыли» так называемые «живые» фото не представленного на данный момент смартфона OnePlus 6T.

По слухам, грядущая новинка получит тройную основную камеру, а также экранный сканер отпечатков пальцев.



Кроме того, аппарат будет обладать безрамочным дизайном с небольшим каплевидным вырезом.

По предварительны сведениям, в основе окажется Qualcomm Snapdragon 845. Объем оперативной памяти – 8 ГБ, а встроенной пользовательской 64/128/256 ГБ. В качестве программной платформы «на борту» будет предусмотрена Android 9 Pie с оболочкой Oxygen OS.



Основная камера тройная – модули 12Мп+20Мп плюс 3D-модуль TOF, предназначенный для функций дополненной реальности.

Диагональ дисплея – 6,4 дюйма, а его разрешение 2340х1080 точек. Экран будет занимать более 90% всей передней панели.Анонс OnePlus 6T намечен на 17 октября 2018 года.