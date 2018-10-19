Смартфон OnePlus 6T – цены и модификации

19 октября 2018, 12:45

Авторитетный ресурс MySmartPrice, ссылаясь на свои источники, назвал стоимость смартфона OnePlus 6T.

Судя по всему, грядущая новинка появится в трех модификациях: 6 ГБ ОЗУ/128ГБ ПЗУ, 8ГБ ОЗУ/128ГБ ПЗУ, а также 8 ГБ ОЗУ/256 ГБ ПЗУ. Стоимость первой - $515, второй - $555, а третьей - $610.По слухам, OnePlus 6 окажется 6,4-дюймовым смартфоном с дисплеем FullHD+. Толщина корпуса в месте, где выступает камера, окажется на уровне 8,6 мм.Основная камера двойная – модули 16Мп+20Мп, фронтальная камера 24Мп.В качестве аппаратной платформы "под капотом" Qualcomm Snapdragon 845.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, известно за 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS+ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C.Анонс новинки намечен на 30 октября.