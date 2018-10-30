Состоялся официальный анонс смартфона OnePlus 6T

30 октября 2018, 10:45

В рамках своего пресс-мероприятия в Нью-Йорке, компания OnePlus анонсировала новый флагманский смартфон – 6Т.



Новинка получила ТОПовое «железо» и сканер отпечатков пальцев, реализованный под дисплеем.

Кстати, что касается последнего, компания назвала эту свою технологию Screen Unlock. Если верить словам OnePlus, перед нами самая быстрая технология реализации сканера отпечатков пальцев на данный момент.



В основе – чип Qualcomm Snapdragon 845. Объем оперативной памяти – 6ГБ или 8 ГБ, а встроенной пользовательской 128 ГБ либо 256 ГБ.



Диагональ дисплея – 6,4 дюйма, а его разрешение Full HD+. Матрица внутри - Optic Super AMOLED. Соотношение сторон – 19.5:9.

Основная камера терминала получилась двойной – модули 16Мп+20Мп. Фронтальная камера – 16Мп.Емкость аккумулятора – 3700 мАч. Отдельно отмечается поддержка быстрой зарядки.В качестве программной платформы «под капотом» Android 9 Pie с оболочкой Oxygen OS, установленной поверх.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, в этом плане отмечается поддержка dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS+ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C.В продаже новинка появится 1 ноября. Самая младшая модификация оценена в $549.