Цитрус открыл предзаказ на смартфон OnePlus 6T

30 октября 2018, 21:43

Первые покупатели модели с каплевидным вырезом на экране и сканером отпечатков пальцев под поверхностью дисплея получат его уже в декабре по цене от 18 999 гривен.

Смартфон OnePlus 6T разработан для пионеров технологий и оснащен встроенным в дисплей (In-Display) датчиком отпечатков пальцев, двойной камерой, способной делать великолепные ночные снимки и флагманским процессором Snapdragon 845, обеспечивающим непревзойденную производительность.



Благодаря новому датчику отпечатков пальцев OnePlus 6T обеспечивает самую быструю разблокировку среди смартфонов, формируя новый пользовательский опыт и создавая новые технологические стандарты на рынке. Безрамочный AMOLED-дисплей с диагональю 6.4 дюйма охватывает 86% передней панели и имеет самый маленький каплевидный вырез для фронтальной камеры среди всех конкурентов. Современная двойная камера с оптической стабилизацией обеспечивает сверхскоростную съемку на скорости 480 кадров в секунду, обладает интеллектуальным распознаванием сцен съемки и имеет специальный ночной режим, позволяющий делать по-настоящему фантастические снимки.

Смартфон OnePlus 6T будет иметь до 8 гигабайт оперативной и до 256 гигабайт памяти для установки приложений и хранения пользовательских данных. Аккумулятор ёмкостью 3700 мА-ч поддерживает технологию быстрой зарядки.



«Смартфоны OnePlus прекрасно зарекомендовали себя в работе и пользуются заслуженной репутацией среди гиков благодаря своей высокой производительности и разумной цене», — говорит Юлия Дробышева, директор по PR в сети магазинов Цитрус, — «Цитрус уже готов принимать заказы на только что представленную модель OnePlus 6T, чтобы наши покупатели могли первыми познакомиться с новинкой и самостоятельно оценить возможности технологий будущего».

Ожидаемые цены и сроки начала продаж



Оформить предварительный заказ на смартфон OnePlus 6T можно уже сейчас на сайте Цитруса https://www.citrus.ua/smartfony/brand-oneplus/seriya_6t/ . В продажу новый смартфон поступит в декабре в трех модификациях:



One Plus 6T 6/128 ГБ — от 18 999 грн

One Plus 6T 8/128 ГБ — от 19 999 грн

One Plus 6T 8/256 ГБ — от 21 499 грн