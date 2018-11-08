8 декабря в Нью-Йорке состоится "большой анонс" Xiaomi

8 ноября 2018, 9:15

Пресс-служба китайской Xiaomi анонсировала дату своего следующего пресс-мероприятия.

Состоится оно 8 декабря в городе Нью-Йорк.На данный момент о том, что будет представлен в рамках грядущего мероприятия, не сообщается, однако в Xiaomi обещают «самую большую вечеринку в истории».Компания намерена показать «самые свежие и замечательные» продукты. Кроме того, присутствующие смогут увидеть американскую команду компании, специальных гостей и знаменитостей.На данный момент нет информации о том, какие именно устройства будут продемонстрированы на мероприятии. Вместе с тем, некоторые аналитики считают, что грядущее мероприятие может быть посвящено запуску на американском рынке таких новинок как Xiaomi Mi 8 Pro или флагманский слайдер Mi Mix 3. Однако так ли это на самом деле, пока в точности не известно.