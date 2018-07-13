Смартфон Xiaomi Mi Max 3 – известна дата анонса

13 июля 2018, 9:45

Пресс-служба китайской Xiaomi начала рассылать приглашения представителям средств массовой информации на мероприятие, которое пройдет в Китае 19 июля.



Согласно официальным данным, в этот день будет представлен «лучший лопатофон» - Mi Max 3.

Судя по всему, новинка получит металлический корпус, и будет обладать модным нынче безрамочным дизайном. Вырез на передней панели в стиле iPhone X в этом аппарате предусмотрен не будет.Диагональ дисплея новинки – 6,99 дюймов, а соотношение его сторон 18:9. разрешение – 1080х2160 точек. Эта новинка окажется первым смартфоном компании, которая получит двойную основную камеру.В качестве аппаратной платформы «под капотом» будет предусмотрен 8-ядерный чип Snapdragon 636, тактовая частота которого 1,8 ГГц + 3/4/6 ГБ оперативной памяти и 32/64/128 ГБ встроенной. Емкость аккумулятора – 5400 мАч. В качестве программной платформы отмечается Android 8.1.О стоимости терминала пока ничего не известно. Дата релиза также не называется, хотя маловероятно, что производитель будет тянуть с началом продаж.