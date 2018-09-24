Анонс Nokia 7.1 может состояться 4 октября

24 сентября 2018, 14:15

Пресс-служба HMD Global начала рассылать приглашения представителям специализированных средств массовой информации на грядущее пресс-мероприятие компании, которое состоится в Лондоне 4 октября.

Судя по всему, на нем будет представлен новый смартфон Nokia 7.1.По слухам грядущая новинка получит безрамочный дизайн с вырезом по типу iPhone X. Разрешение экрана – Full HD+. Также отмечается двойная основная камера с оптикой от Carl Zeiss и сканер отпечатков пальцев, расположенный на тыльной панели. В качестве аппаратной платформы - Snapdragon 710. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – 128 ГБ. Работать аппарат будет под управлением Android 9.0 «из коробки».