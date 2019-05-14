Qualcomm и HMD Global подписали всемирный патентно-лицензионный договор

14 мая 2019, 9:45

Qualcomm Incorporated и HMD Global Oy анонсировали заключение прямого всемирного лицензионного соглашения в отношении одно- и многорежимных устройств, производимых и продаваемых HMD Global под брендом Nokia.

В соответствии с его условиями, Qualcomm предоставляет HMD Global патентные лицензии на разработку, производство и продажу брендированных одно- и многорежимных устройств 3G-, 4G- и 5G-связи.



«Мы пообещали делать телефоны, которые бы со временем становились только лучше. И мы тесно сотрудничаем с технологическими лидерами по всему миру, чтобы его сдержать, — заявил генеральный директор HMD Global Флориан Зайхе (Florian Ceiche). — Работая с Qualcomm, мы получаем возможность вывести на рынок передовые технологии и сдержать обещание, данное потребителям».



«Компания Qualcomm рада заключить этот лицензионный договор в отношении многорежимных 3G-, 4G- и 5G-устройств с HMD Global — он стал новой вехой в нашем технологическом партнерстве, — отметил Алекс Роджерс, исполнительный вице-президент Qualcomm и президент его лицензионного подразделения Qualcomm Technology Licensing. — Qualcomm возглавляет распространение 5G, и мы гордимся тем, что открываем доступ к передовым технологиям 3G-, 4G- и 5G-связи ведущим производителям, таким как HMD Global, и помогаем им в создании высококлассной продукции для пользователей по всему миру».



