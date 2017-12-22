HMD Global начала распространение бета-версии Android 8.0 Oreo для Nokia 6

22 декабря 2017, 11:15

Стало известно о том, что компания HMD Global начала распространять бета-версию своей новой ОС Android 8.0 для смартфона Nokia 6.

Об этом сообщил главный менеджер по продукту Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas‏).Номер прошивки 5.140, а объем 1140,4 МБ. Среди известных на данный момент особенностей апдейта отмечаются в частности декабрьские обновления безопасности Android. Другие новшества пока не известны.Стоит, пожалуй, напомнить, что с конца октября HDM проводила бета-тестирование Android 8.0 для Nokia 8, в котором приняло участие свыше 2000 человек. Релиз финальной версии состоялся в ноябре.