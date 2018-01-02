Смартфон Nokia 2 появится в продаже с Android 8.1 "из коробки"

2 января 2018, 11:45

Финская HMD Global готовит релиз Android 8.1 для своего бюджетного смартфона Nokia 2.

Об этом сообщил ‏главный менеджер по продукту HMD Global, Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas‏), в своем аккаунте в Twitter в ответ на вопрос пользователя о вероятности апдейта Nokia 2 до Android Oreo.Тот же спикер HDM подчеркнул, что устройства с 1 ГБ ОЗУ поддерживают Android 8.1, в которую, кстати говоря, интегрированы многие функции управления памятью платформы Android Go.Напомним, что совсем недавно HDM начала бета-тестирование Android 8.0 для смартфонов Nokia 5 и Nokia 6.