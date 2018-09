Смартфоны Nokia получают обновление Android 9 Pie

28 сентября 2018, 15:15

HMD Global объявляет о начале выхода обновления до Android 9 Pie на смартфонах Nokia 7 plus.

Эта модель ранее была выбрана лучшим потребительским смартфоном года Ассоциацией EISA (Expert Imaging & Sound Association). С сегодняшнего дня пользователи начнут получать Android 9 Pie на свои смартфоны Nokia 7 plus.



Технологичный и в то же время простой в использовании смартфон Nokia 7 plus предоставляет Android 9 Pie без дополнительных оболочек, изменений в пользовательском интерфейсе или скрытых процессов, которые снижают время автономной работы устройства. Сохраняя все лучшее от предыдущей версии Android 8.0 Oreo™, новая ОС получила инновационные функции благодаря использованию искусственного интеллекта и Digital Wellbeing2.



Обновление ОС Android 9 Pie делает Nokia 7 plus одним из самых продуктивных смартфонов Nokia на сегодня. Использование достижений в области машинного обучения и искусственного интеллекта, таких как адаптивный аккумулятор и App Actions, обеспечивает более рациональное энергопотребление при использовании смартфона и ускоряет обработку данных.



Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas), директор по продуктам HMD Global, комментирует:

«Наша постоянная цель – производить смартфоны Nokia на чистом, безопасном и всегда обновленном Android. Мы очень рады началу выхода обновлений Android 9 Pie на смартфонах Nokia 7 plus, которые обеспечат использование самых последних инноваций от Google, дополненных такими уникальными функциями Android One, как App Notifications, которые ранее были свойственны флагманам».

В рамках программы Android One для Nokia 7 plus будет доступна App Actions – новая функция, эксклюзивно разработанная для устройств Android One и Google Pixel на Android 9 Pie. Функция App Actions каждый день изучает ваши ежедневные привычки в использовании программ смартфона и поможет быстрее выполнить следующую задачу, предсказывая ваш следующий шаг, моментально предлагая нужное приложение для бизнеса или прослушивания музыки.

Nokia 7 plus оптимизирован для извлечения максимума возможностей из и без того мощной батареи. Новая функция адаптивного аккумулятора позволяет использовать заряд Nokia 7 plus еще эффективнее: специальные механизмы изучения частоты использования приложений теперь будут выделять ресурс батареи для самых необходимых пользователю программ.

Функция адаптивного аккумулятора также позволяет уменьшить активность использования процессора на 5%, тем самым снижая самый энергозатратный процесс работы смартфона. Потребление батареи устройствами, подключенными к Wi-Fi и системе мобильной передачи данных, также снизилось на 10%.

Начиная с осени 2018 года, следуя активному развитию smart-технологий, все новые обновления будут дополнены технологией Digital Wellbeing, цель которой – снизить количество времени, которое пользователи проводят, используя свои смартфоны. Новые функции включают возможность ограничения времени работы устройства прямо на панели управления и позволят устанавливать временные рамки для использования выбранных приложений. Обновленный режим Wind Down адаптирует яркость экрана смартфона и активирует режим «не беспокоить» в условленное время по вечерам.

Разработчики HMD Global уже давно следуют тенденции контроля за временем, которое люди проводят за телефоном: ранее представленные модели Nokia 3310 и Nokia 8110 позволяют немного отвлечься от постоянного использования множества приложений и сконцентрироваться на реальной жизни.

Ключевые особенности Android 9 Pie:

• App actions – используйте смартфон эффективнее благодаря функции, которая анализирует ваши привычки в использовании приложений и предсказывает ваш следующий шаг.

• Slices – определяет отдельные элементы ваших любимых приложений, делая их более доступными для использования.

• Адаптивный аккумулятор – использует механизмы изучения, чтобы определить шаблоны использования ваших любимых приложений и распределять мощность аккумулятора в порядке приоритетности.

• Адаптивная яркость – автоматически адаптирует яркость экрана смартфона, изучая настройки пользователя и использование им устройства.

• Системная навигация – навигация, основанная на жестах, а не на привычной кнопке внизу экрана (активируется пользователем).

Функции Digital Wellbeing, доступные с осени 2018 года:

• Время устройства – указывает время использования устройства на панели мониторинга, а также показывает, сколько раз оно было разблокировано и сколько уведомлений было получено.



• Таймер приложений – установка ограничений во времени использования приложений.

• Режим Wind Down – расширенная версия существующего режима «не беспокоить» для дополнительного контроля над уведомлениями и функцией Night Light, которая помогает приглушить яркую голубую подсветку смартфонов, вызывающую нарушения сна.