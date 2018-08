27 августа 2018, 13:15

Смартфон Nokia 7 Plus и некоторые другие терминалы HMD Global получат Android 9 Pie уже в следующем месяце.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.Полный список моделей Nokia, которые получат Android 9 Pie. выглядит так: Nokia 1 (Android Go), Nokia 2, Nokia 2.1 (Android Go), Nokia 3, Nokia 3.1, Nokia 5, Nokia 5.1, Nokia 6, Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7 (Китай), Nokia 7 Plus, Nokia 8, Nokia 8 Sirocco, Nokia X6 (Китай), and Nokia X5 (Китай).