Обновление приложения Камера для Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus и Nokia 6.1

27 августа 2018, 11:15

Компания HMD Global рада сообщить об обновлении приложения "Камера" – теперь пользователи Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus и Nokia 6.1 будут иметь расширенные возможности настройки камеры, а съемка станет еще удобнее.

Благодаря обновлению пользователи смогут легче переключаться между пропорциями кадра и отдельными функциями съемки, а также удобнее настраивать параметры в различных режимах камеры (например, интенсивность эффектов, таких как боке и Beautify).

Функция Google Lens также была интегрирована непосредственно в интерфейс камеры в видоискатель, который показывает информацию об окружающем мире в режиме реального времени. Благодаря этой функции пользователям доступна возможность наложения информации об объектах непосредственно на экране смартфона или копирование и интегрирование текста из реального мира просто в телефон.

Обновление также поддерживает функцию Google Motion, которая позволяет делать короткие видеоролики, которые затем можно отправить в формате GIF в сообщениях или прямо в социальные сети.

Обновление доступно уже сейчас в магазине Google Play для вышеперечисленных моделей смартфонов.











