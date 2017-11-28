HMD Global начала бета-тестирование Android 8 для Nokia 8

28 ноября 2017, 10:15

HMD Global рада сообщить, что теперь Android 8.0 Oreo доступна на смартфонах Nokia 8. Если у вас есть Nokia 8, то вы уже можете оценить обновление Android Oreo, с которым создание и распространение мультимедийного контента становится еще более увлекательным.

Юхо Сарвикас, директор по продуктам HMD Global:

“Мы гордимся тем, что обеспечиваем “чистую” и безопасную работу Android 8.0 Oreo на Nokia 8. Мы стремимся предоставлять нашим пользователям лучшие возможности ОС Android. Поэтому мы взяли небольшую паузу, чтобы протестировать, оптимизировать и доработать платформу.

В октябре мы запустили специальный сервис для пользователей смартфонов - Nokia Beta labs, с помощью которого пользователи Nokia 8 участвовали в бета-тестировании Android Oreo. Мы понимали, что работа платформы может быть не до конца идеальной, и участие наших фанатов помогло устранить все недостатки системы перед официальным запуском.



Работая вместе с нашими пользователями в Nokia Beta Labs, мы создали долгожданную версию этой мобильной платформы. Она предоставляет новые функции без лишнего стороннего софта, повышает уровень производительности и улучшает время автономной работы смартфона. Android 8.0 Oreo дополнена новыми функциями, которые делают общение, создание контента, гейминг и обучение еще более увлекательными”.

Nokia 8 предлагает “чистую” версию Android 8.0 Oreo без внешних оболочек и изменений в пользовательском интерфейсе. Отсутствие предустановленных приложений, которые вам не нужны, или скрытых процессов, которые расходуют батарею, гарантирует постоянную быструю работу смартфона. Ежемесячные обновления системы безопасности идут в комплекте, что обеспечивает защиту вашему смартфону, а вам - настоящее спокойствие.



Обновление Android 8.0 Oreo на Nokia 8 позволяет поклонникам бренда наслаждаться новыми функциями, которые улучшат их повседневный пользовательский опыт:

Режим «Картинка в картинке» позволяет работать в режиме многозадачности, в то время как мощность Nokia 8 обеспечивает бесперебойную работу даже самых требовательных приложений. Смотрите ролик на YouTube, догоняя друзей в гонках, или проверяйте свой банковский баланс, заказывая товары на Amazon - процессор Nokia 8 обеспечит бесперебойную работу.

Умное программное обеспечение помогает Nokia 8 работать быстрее, позволяя вам создавать контент и опережая скорость происходящих событий. Эксклюзивно для смартфонов Nokia доступен режим Dual-Sight, позволяющий стримить вашу реакцию на события и сами события в социальные сети в реальном времени, используя фронтальную и основную камеры одновременно.

Интеллектуальные функции Android Oreo ограничивают фоновые активности приложений, которые вы используете меньше всего, максимизируя время автономной работы, чтобы ваш Nokia 8 всегда был готов к работе, где бы вы ни находились.

Благодаря полностью обновленному набору эмоджи на Android 8.0 Oreo - более 60 из них являются совершенно новыми! - пользователи теперь могут описать свои эмоции полнее, чем когда-либо, а создавать контент на Nokia 8 становится еще интереснее.

На Nokia 8 не установлены никакие лишние приложения, а с Android Instant Apps вы сможете больше не перегружать свой телефон. Просто перейдите по ссылке в Chrome, и вы сможете использовать новые приложения, не устанавливая их. Google Play защищает ваше устройство и данные от неправильного использования программ, сканируя более 50 миллиардов приложений ежедневно, даже те, которые вы еще не установили.

Ваш Nokia 8 автоматически обновится до Android Oreo, вы получите уведомление о том, что обновление доступно в вашей стране.