Android 8.1 Oreo beta labs доступна для смартфонов Nokia 2

20 июня 2018, 10:45

HMD Global сообщает, что Android 8.1 Oreo теперь доступна для смартфонов Nokia 2 благодаря программе Nokia beta labs.

Она была создана для того, чтобы демонстрировать пользователям видение дальнейшего развития платформы и предоставить им возможность давать моментальные отзывы и рекомендации для разработчиков. В течение прошлого года более 50 000 поклонников бренда Nokia приняли участие в бета-тестировании, что позволило усовершенствовать обновления системы, которые затем применяются ко всему портфолио смартфонов. Все пожелания фанов учитываются и, как результат, программа Nokia beta labs является воплощением тесного и продуктивного сотрудничества.

Если вы являетесь владельцем Nokia 2, посетите сайт nokia.com/phones/betalabs для регистрации. Ниже приведен список всех смартфонов Nokia, которые входят в программу Nokia beta labs.



