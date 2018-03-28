Начались продажи смартфона Nokia 8 Sirocco

28 марта 2018, 9:45

Финская HMD Global начала продажи своего нового флагманского смартфона - Nokia 8 Sirocco.



На данный момент новинка уже доступна на территории Китая. Стоимость - $750 или 600 евро.

Продажи терминала в Европе начнутся в апреле. Любопытно, что европейский ценник будет выше китайского – 749 евро.Напомним, что терминал получил корпус из стекла и металла. Стекло здесь - Corning Gorilla Glass 5. У него изогнутый 5,5-дюймовый pOLED-дисплей, разрешение которого 2К, а также сканер отпечатков пальцев и двойная основная камера (модули 12Мп+13Мп). Фронтальная камера – 5Мп.В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 835 + 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Слота расширения нет.Емкость аккумулятора – 3260 мАч. Отмечена также поддержка беспроводной зарядки по стандарту Qi.Что касается беспроводных модулей и интерфейсов – это LTE, Wi-Fi (a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, NFC, GPC+ГЛОНАСС.

Корпус защищен по стандарту IP67. Работает терминал под управлением Android 8.0.