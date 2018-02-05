HMD Global намерена вернуть на рынок Nokia Sirocco

5 февраля 2018, 12:45

Финская HMD Global, судя по всему, намерена возродить некогда популярную премиальную марку Sirocco.

Совсем недавно в СМИ появилась информация о регистрации для нового телефона TA-1005 ТМ Nokia 8 Sirocco.Напомним, что ранее TA-1005 многие операторы рынка относили к готовящемуся к выпуску флагманскому Nokia 9.Теперь же очевидно, что под упомянутым индексом выйдет модель Nokia 8 Sirocco.По слухам, этот терминал окажется с OLED-дисплеем от LG, чипом Snapdragon 835, а также двойной основной камерой (модули 12Мп+13Мп) и аккумулятором на 3250 мАч.Анонс Nokia 8 Sirocco, скорее всего, состоится на MWC 2018 в Барселоне в период с 26 февраля по 1 марта.