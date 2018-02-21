Подробности о смартфоне Nokia 8 Pro – "револьверная" камера и Snapdragon 845

21 февраля 2018, 11:15

Некоторое время назад мы писали о том, что финская HMD Global намерена возродить популярную в свое время премиальную ТМ Sirocco, выпустив смартфон Nokia 8 Sirocco.

А вот теперь появились сведения, согласно которым грядущая новинка получит другое розничное имя – Nokia 8 Pro.Об этом пишет авторитетный профильный ресурс NokiaPowerUser, ссылаясь на свои источники.Nokia 8 Pro будет позиционироваться в роли флагманского смартфона компании, и появится на рынке в августе-сентябре. Кроме того, судя по всему, именно Nokia 8 Pro окажется тем смартфоном, о котором ранее ходили слухи, как о Nokia 10.Касательно известных на данный момент особенностей грядущей новинки отмечается мощный чип Qualcomm Snapdragon 845 и камера с пятью объективами, которая внешне похожа на барабан револьвера. Ее дополнять технологией «вращающегося зума». Кроме того, «на борту» окажется сканер отпечатков пальцев, а сам дисплей получит соотношение сторон 18:9.Будет представлена эта новинка на MWC 2018, пока не известно.