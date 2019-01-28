Первые подробности о смартфоне Nokia 1 Plus

28 января 2019, 13:15

В Сети появилась информация об одном из смартфонов, который будет анонсирован HMD Global, в рамках выставки MWC 2019 - Nokia 1 Plus.

По разным данным, в качестве аппаратной платформы здесь окажется 4-ядерный MediaTek MT6739WW на 1,5 ГГц. В «связке» с ним обещан контроллер PowerVR GE8100. Объем оперативной памяти 1 ГБ. Программная платформа - Android Go Edition (скорее всего, версии 9.0 Pie).



Диагональ дисплея – 4,5 дюйма, а его разрешение 960х480 точек, плотность пикселей – 213 ppi.

Другие спецификации терминала пока не приводятся. Что же касается стоимости, по предварительным данным, выше 100 евро ценник «не перевалит».