Android 9 Pie уже доступен на Nokia 6.1

1 ноября 2018, 10:15

HMD Global объявляет, что смартфон Nokia 6.1 начинает получать новейшее обновление до Android 9 Pie.

Это второй смартфон из портфолио компании, после Nokia 7 plus, который получит обновление операционной системы до новой версии Android.



Дополненная новейшим программным обеспечением Google и лучшими особенностями Android 8.0 Oreo, новая ОС Android 9 Pie сфокусирована на внедрении искусственного интеллекта и машинного обучения, предлагая пользователям персонализированный опыт использования.



Благодаря мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 630, Nokia 6.1 на 60% быстрее прошлогодней модели. Помимо высокой производительности, смартфон приятно удивит высококачественными основной и фронтальной камерами с оптикой ZEISS, функцией скоростной зарядки USB-C, технологией пространственного звука Nokia, расширенными функциями двусторонней съемки, а также чистой, безопасной и всегда актуальной ОС Android.



Nokia 6.1 был выбран Google для участия в программе Android One, благодаря чему пользователи смартфона получат эксклюзивную возможность использования функции App Actions, доступной только для устройств Android One и Google Pixel. App Actions каждый день изучает ваши ежедневные привычки в использовании программ смартфона и помогает быстрее выполнить следующую задачу, предсказывая ваш следующий шаг.



Android 9 Pie позволяет извлечь больше из и без того мощной батареи Nokia 6.1. Новая функция адаптивного аккумулятора помогает использовать заряд Nokia 6.1 еще эффективнее: специальные механизмы изучения частоты использования приложений теперь будут выделять ресурс батареи для самых необходимых пользователю программ.



Ключевые особенности Android 9 Pie:

• Slices – делает любимые приложения более доступными для использования, определяя их отдельные наиболее релевантные элементы.

• Адаптивная яркость – автоматически адаптирует яркость экрана смартфона, изучая настройки пользователя и использование им устройства.

• Новая системная навигация – навигация, основанная на жестах, а не на привычной кнопке внизу экрана (активируется пользователем).