HMD готовит анонс Nokia 1, 4, 9 и других смартфонов на WMC2018

22 января 2018, 12:15

Пресс-служба финской HMD Global начала рассылать приглашения журналистам средств массовой информации на специальное мероприятие компании, которое пройдет на MWC2018.

Состоится событие 25 февраля, то есть, всего за день до открытия упомянутой выставки в Барселоне.По слухам, в рамках этого мероприятия, компания представит бюджетный смартфон Nokia 1, а также Nokia 4, Nokia 7 Plus и международную версию Nokia 7. Кроме того, ожидается презентация и Nokia 9.Последний, судя по всему, получит 5,3-дюймовый 2К-дисплей, сканер отпечатков пальцев, который встроят в домашнюю кнопку, а еще двойную основную камеру с 13Мп цветным сенсором и таким же монохромным плюс двойную фронтальную (модули 8Мп и 12Мп). В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется Qualcomm Snapdragon 845. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ. Работать новинка будет под управлением Android 8.0.Другие подробности, вероятнее всего, станут известны уже на MWC2018 в Барселоне.