Анонс смартфона Huawei Honor 10 состоится 19 апреля

11 апреля 2018, 11:15

Пресс-служба Huawei начала рассылать приглашения на пресс-мероприятие, на котором ожидается анонс смартфона Honor 10.



Событие пройдет уже 19 апреля.По слухам, грядущая новинка получит безрамочный дизайн с вырезом в стиле iPhone X. Кроме того, «трубка» будет обладать двойной основной камерой, а также сканером отпечатков пальцев.Диагональ дисплея – 5,8 дюймов. Известно также за чип Kirin 970, 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Корпус получит защиту по стандарту IP67. В качестве ОС отмечается Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.