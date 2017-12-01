Анонс Xiaomi Redmi 5 и 5 Plus намечен на 7 декабря

1 декабря 2017, 10:15

Пресс-служба компании Xiaomi разослала представителям специализированных средств массовой информации приглашение на мероприятие 7 декабря, которое пройдет в Китае.



В рамках этого события, состоится анонс смартфонов Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus.

Судя по иллюстрациям к приглашению будущие новинки получат безрамочный дизайн.По слухам, Xiaomi Redmi 5 окажется укомплектованным 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 18:9. Также «на борту» будет предусмотрен сканер отпечатков пальцев и две камеры – 12Мп основная и 5Мп фронтальная.В качестве аппаратной платформы обещан Qualcomm Snapdragon 450. Объем оперативной памяти – 2,3 или 4 ГБ на выбор пользователя. Встроенной памяти будет 16, 32 либо 64 ГБ. Возможность расширения также учета.Различия между оригинальной версией и модификацией с приставкой Plus пока не называются.Оба смартфона увидят рынок в семи вариантах расцветки корпуса: черном, розово-золотистом, золотистом, белом, голубом, красном, сером и серебристом.Дата релиза в розницу и ориентировочная стоимость пока не сообщаются.