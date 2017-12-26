OnePlus 6 – названа ориентировочная дата анонса

26 декабря 2017, 10:45

Авторитетный специализированный ресурс GizmoChina, ссылаясь на собственные источники, назвал ориентировочную дату анонса нового смартфона OnePlus 6.

Состоится это уже в начале 2018 года, а если быть предельно точным – в марте. Продажи должны начаться в конце того же месяца.По слухам, OnePlus 6 получит флагманский чип Qualcomm Snapdragon 845. Кроме того, «на борту» окажется сканер отпечатков пальцев, который, что интересно, будет интегрирован в экран.Другие особенности грядущей новинки пока не приводятся.